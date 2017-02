Riccardo Bertani, il contadino che parla 100 lingue dimenticate: mongolo, siberiano...

ROMA – Sono tante le lingue dimenticate e gli idiomi scomparsi, ma un uomo ha dedicato la sua vita ad impararle e a farle rinascere. Lui è Riccardo Bertani, un contadino di 86 anni nato e cresciuto a Caprara, una piccola frazione di Reggio Emilia. Proprio nella sua città Bertani ha dedicato 70 anni di studi da autodidatta a lingue come il mongolo e il siberiano, ormai scomparse, e pubblicato oltre 100 volumi arrivando a parlare 100 lingue.

Giacomo Talignani sul quotidiano Repubblica scrive che Riccardo Bertani è nato nel 1930 da una famiglia contadina e lasciò la scuola appena dopo le elementari. Anche se il suo lavoro è stato quello di contadino, i libri sono da sempre la sua passione e così da solo nella sua casa ha iniziato a studiarne più che poteva:

“Nell’abitazione dei genitori, in quegli anni dell’Italia fascista, c’erano per lo più solo tomi russi. Bertani inizia giovanissimo a sfogliare Tolstoj, a leggerli in italiano, poi compra una grammatica russa e approfondisce: “Ho iniziato a tradurre. Intorno ai 18 anni non facevo altro. Ero attratto dall’Oriente, la Russia, l’Ucraina”. Era attratto dall’alba. “Da anni, mi sveglio alle due del mattino e mi preparo all’arrivo del sole. A quell’ora il mio cervello non sta fermo, ho la mente limpidissima, così comincio a studiare”.