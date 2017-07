ROMA – Ancora minacce per i giornalisti che si occupano del processo Aemilia. Dopo che gli imputati hanno lanciato intimidazioni ai cronisti proprio dalle aule del tribunale in cui si svolge il processo, la Federazione nazionale stampa italiana, Fnsi, e l’Associazione stampa Emilia Romagna, Aser, sono scesi in campo per sostenere i giornalisti minacciati e per chiedere che questi attacchi non vengano sottovalutati.

In una nota il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e la presidente dell’Associazione Stampa Emilia Romagna, Serena Bersani, hanno dichiarato: