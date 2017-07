Andrea Rocchelli, Fnsi e Stampa Lombardia: “Grazie a chi non ha smesso di cercare la verità”

PAVIA – Fnsi e Alg hanno pubblicato un comunicato dopo la diffusione della notizia di un arresto, avvenuto a Bologna in chiave dell’inchiesta sulla morte di Andrea Rocchelli:

“La procura di Pavia ha comunicato oggi, a distanza di tre anni dall’assassinio in Ucraina di Andrea Rocchelli e di Andrej Mironov, l’individuazione di uno dei responsabili. Il nostro grazie va a chi, anche in questi mesi, non ha mai smesso di dare voce e forza alla battaglia per la verità intrapresa dalla famiglia Rocchelli e dal legale Alessandra Ballerini”.



“Le notizie di oggi sono un primo, importante passo, ma ovviamente avranno bisogno di altri riscontri e di una stretta collaborazione con le autorità ucraine. Da parte nostra, come sempre, restiamo a disposizione della famiglia Rocchelli per qualsiasi ulteriore iniziativa che vada nella direzione della ricerca della verità e della giustizia”.

“Un impegno che conoscerà un nuovo appuntamento il prossimo 6 luglio a Roma, presso la Fnsi, quando la signora Luciana Alpi presenterà la nuova edizione del libro “Esecuzione con depistaggio di Stato” e chiederà alle istituzioni di compiere ogni sforzo per arrivare a svelare non solo esecutori e mandanti, ma anche e soprattutto i depistatori che hanno inquinato e sviato il corso delle indagini, impedendo di scovare la mente e il braccio delle esecuzioni di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin”.