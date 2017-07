ROMA – Antonio Caprarica, ex corrispondente della Rai a Londra, parla a tutto campo a La Zanzara su Radio 24 e racconta: “Mi facevo le canne, la droga leggera è meno pericolosa dell’alcol e bisogna legalizzarla”. L’ex corrispondente Rai ha accusato poi Matteo Salvini, leader della Lega Nord, di dire “fregnacce” sull’emergenza immigrati, “ci servono perché fanno figli”.

Il giornalista e saggista italiano, parlando della cannabis, ha detto ai microfoni di Cruciani:

“Mi facevo le canne, a Londra. Dove ho imparato come rollarmi le canne, giocare a poker e baciare. Me le sono fatte per un periodo, breve, mi veniva mal di testa. Sono a favore della legalizzazione, la droga leggera fa meno male dell’alcol. Gasparri? Non vale la pena parlare con lui”.

Si dice favorevole ai vitalizi per i politici:

“Sono favorevole ai vitalizi, la politica è una professione che deve essere fatta da professionisti. Arrivano alla vecchiaia ed è giusto che prendano la pensione”.

Sull’immigrazione, invece, Caprarica apre ai migranti proprio ora che si parla di emergenza:

“Ne ho le tasche piene. Seguiamo le fregnacce di quelli come Salvini che dicono c’è un’emergenza. Ma quale emergenza. Siamo 60 milioni, e non siamo in grado di accogliere 150mila o 200 mila persone. Dobbiamo accoglierli tutti, certo. Ci servono drammaticamente. Non vedo nessuna ragione per non accogliere in un Paese a crescita sotto zero gente che vuole fare figli e costruirsi un avvenire. Un Paese ridotto a venerare personaggi che non danno uno straccio di futuro e speranza. Quando avremo al Quirinale un consigliere militare di pelle nera come lo scudiero appena nominato dalla Regina Elisabetta?”.