ROMA – Ad Apple c’è un nuovo lavoro ma il colloquio inizia prima ancora di aver fatto la richiesta di assunzione. Il gigante tecnologico, secondo alcune rivelazioni, ha nascosto un elenco di posti di lavoro da ingegnere negli abissi del suo sito web.

L’elenco è stato trovato dall’editor di sicurezza ZDNet, Zach Whittaker, che l’ha poi postato su Twitter, come riportato dal Daily Mail.

Nella foto si vede la nota icona dell’azienda e c’è scritto “Hey, eccoti qui. Ci hai trovato”.

“Stiamo cercando un ingegnere di talento per sviluppare una componente dell’infrastruttura critica, una parte fondamentale dell’ecosistema Apple”, prosegue il testo.

Apple rivela che l’ingegnere lavorerà con milioni di unità, decine di migliaia di server e Exabytes di dati.

Chiede che i candidati abbiano esperienza nella “progettazione, realizzazione e supporto di applicazioni e servizi web”.

I potenziali candidati devono sentirsi a proprio agio con Java 8, le moderne tecnologie server.

Le qualifiche chiave includono una forte attenzione ai dettagli, ottime capacità analitiche, passione per lo sviluppo e una laurea in scienze o master in informatica o esperienza equivalente nel settore.

L’ingegnere lavorerà con un team in uno “più grandi ambienti di elaborazione dati” del mondo.

Termina suggerendo agli interessanti di inviare il loro curriculum a [email protected]

Whittaker ha rivelato che il testo normale dell’elenco era su us-east-1.blobstore.apple.com. ma il link ora indirizza esclusivamente a un “error code” e al messaggio:”Questo file XML non risulta avere alcuna informazione connessa”.

Rimane da vedere se l’applicazione è ormai chiusa o se è nascosta da qualche altra parte.