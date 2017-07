Elisa Maino, adolescente prodigio con un milione di follower sui social

RIVA DEL GARDA – Avere 14 anni e un milione di follower sui social network non è roba da tutti. Elisa Maino, adolescente nata a Rovereto e residente a Riva del Garda, è già una star. Ma con la testa ben piantata sulle spalle: da pochi giorni ha preso la licenza media, con la media dell’8 e a settembre varcherà la soglia del Liceo Classico. Nel suo futuro sogna una carriera nel ramo della Medicina e nel frattempo coltiva anche altri interessi come la danza, i karaoke in playback e le serie tv.

L’adolescente prodigio deve il suo successo a Musical.ly, il social network nato nel 2014 per postare mini filmati di 15 secondi cantando in playback le proprie canzoni preferite. Performance impeccabili le sue che le sono valse l’apprezzamento di oltre un milione di utenti e pure il riconoscimento al VidCon in California come italiana più influente su Musical.ly. “E pensare che non so neppure cantare”, commenta lei sempre con i piedi saldamente ancorati al terreno.

Fin da quando era poco più che una bambina Elisa ha mostrato una spiccata vivacità social. Il suo primo account su Instagram lo ha aperto nel 2014. “Era metà luglio e volevo scambiare foto con gli amici delle vacanze in Puglia, perché WhatsApp lo snobbavamo”. Con una sola foto, nel gennaio seguente, e la scritta “Chi semina vento raccoglie tempesta”, ha strappato 4.423 like. Oggi, sulla stessa piattaforma, di follower ne ha 424 mila e i suoi scatti piacciono in media a 50-60 mila persone.

Ma la vera passione e il successo sono arrivati con le canzoni. Su Musical.ly Elisa canta le canzoni dei suoi idoli, interpretandole con discreto successo. “Quello che mi piace di più in assoluto è Ed Sheeran – confessa al Corriere della Sera – per personalità, timbro di voce e genere musicale. Poi Justin Bieber, le sue canzoni sono sempre prime in classifica. Seguo anche Ariana Grande. Degli italiani: J-Ax e Fedez, Benji & Fede e Max Sylvestre”. E pure sugli altri social non scherza: il suo profilo Instagram è seguito da più di 428 mila persone. Su Ask.fm ha più di 140 mila mi piace!

Mamma Eleonora, geometra, e papà Luca, impiegato, la lasciano divertirsi, senza mai perderla d’occhio. “Hanno le password di tutti i miei account ed è giusto così”, assicura lei. E’ stata vittima di attacchi da parte dei cyberbulli, che però non sono riusciti a scalfire la sua autostima. Regole ferree anche nella vita reale: a letto alle 23.30 e sveglia alle 8. Ancora niente fidanzati e a cena fuori la sera ci va con la famiglia.