ROMA – Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha iniziato gli acquisti sul mercato, con piccoli pacchetti, per risalire nel capitale di Gedi e ad oggi detiene il 5,6% del capitale.

Gli acquisti sono stati iniziati nelle settimane scorse ed oggi, con il più recente internal dealing, Exor ha comunicato di aver acquisito 132.224 azioni, pari allo 0,026% del capitale di Gedi. Altri acquisti sono stati fatti anche ieri per 183.124 pezzi pari allo 0,036% del capitale e ci si attende che continuino nelle prossime settimane.

Nello scorso aprile, l’amministratore delegato e presidente di Exor, John Elkann, aveva confermato la volontà di essere il secondo maggiore azionista di Gedi dopo l’azionista di maggioranza relativa Cir (43,401%).

Elkann aveva anche aggiunto di voler “mantenere il proprio “impegno personale all’interno del consiglio di amministrazione per sostenere e rafforzare la Società nel lungo termine”.

Due mesi dopo, Carlo De Benedetti aveva lasciato a suo figlio Marco la presidenza di GEDI Gruppo Editoriale, nato dalla fusione tra il Gruppo de l’Espresso e Repubblica e Itedi, la società de La Stampa e Il Secolo XIX. Aveva assunto la presidenza del Gruppo Espresso nel 2006.

De Benedetti ha motivato la scelta con la volontà di favorire il ricambio generazionale”.Ma o non era molto felice o era molto malato, perché non si era presentato alla riunione del consiglio di amministrazione di GEDI che ha sancito il suo passo indietro (è rimasto consigliere). A proporre Marco De Benedetti per la carica di presidente era stato l’altro figlio, Rodolfo. Il consiglio lo ha ringraziato, riconoscendogli i meriti “per il lavoro svolto al servizio del gruppo per 35 anni e per essersi dedicato con passione a sostenere la società e la sua attività”.

Commosso e un po’ confuso, De Benedetti si è attribuito una maggiore anzianità, affermando in una nota di avere “partecipato con impegno e passione alla fondazione di Repubblica”. Questa però risale al 1976, 6 anni prima del suo ingresso, attraverso la Olivetti, in una operazione che salvò l’Espresso dalla bancarotta. Lo aveva già affermato alla festa dei 40 anni di Repubblica, ma nessuno se ne era accorto o si era sentito il cuore di dirglielo.

