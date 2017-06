Fabio Fazio, Brunetta (Forza Italia) presenta un esposto alla Corte dei conti sul maxi stipendio Rai

ROMA – Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta, presenta un esposto alla Procura della Corte dei conti sul contratto da 12 milioni fatto dalla Rai a Fabio Fazio.

Brunetta si è rivolto al tribunale contabile dopo aver rivolto anche una interrogazione al governo, la cui risposta, però, “non si è capita”.

“La legge 198 del 2016 – ha affermato in aula Brunetta, replicando alla risposta del sottosegretario Gabriele Toccafondi – stabilisce in modo inderogabile il tetto massimo dei compensi dei dipendenti pubblici, alla quale la Rai si è sottratta, aggrappandosi a un parere dell’Avvocatura dello Stato che recupera un comma di una legge di 10 anni fa, abrogata dalla legge 198, con cui si autorizza una deroga riguardante le prestazioni artistiche. Cosa ha fatto la Rai? Ha preso per buono il parere dell’Avvocatura, gentilmente passato sottomano dal governo e ha approvato una delibera che il Parlamento non conosce, non essendo stata messa a disposizione nemmeno della commissione di Vigilanza”.