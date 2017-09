ROMA – L’account Twitter di Fabrizio Bracconeri, famoso per aver interpretato Bruno Sacchi ne ‘I ragazzi della III C’ e per essere stato usciere nel tribunale di Forum, è stato sospeso. Sospeso per due tweet contro l’ex ministro Cecile Kyenge. Nel primo tweet Bracconeri scrive: “Non mi viene in mente il nome della buzzicona MUSLIM che era ministro. Nel secondo, l’ex usciere di Forum scrive: “Ti ho trovata – taggando Cecile Kyenge – Non dici niente dei tuoi fratelli merde MUSLIM? Sei abituata, conosci i vostri usi con capre no? Fate schifo!! Viaaa”.

Dopo questi due tweet, l’account di Bracconeri è stato sospeso.