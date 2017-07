Facebook, cerchi Internet gratuito? Con Find Wi-Fi trovi hotspot più vicino

ROMA – Se siete sempre in cerca di un Wi-Fi gratuito al quale collegarvi, la nuova funzione di Facebook fa al caso vostro. Si chiama Find Wi-Fi ed è integrata direttamente nell’app del social network: attivandola si accede ad una mappa della zona circostante che mostra quali locali o esercizi commerciali dispongono di hotspot Wi-Fi o router a cui è possibile connettersi per l’accesso gratuito a Internet.

Per accedervi all’interno della app, basta toccare la scheda “Altro” e poi cliccare sull’opzione chiamata appunto “Find Wi-Fi”. Da qui è possibile scegliere di visualizzare i punti hotspot vicini e poi ottenere le indicazioni stradali per raggiungerli. La funzione è già stata testata per dispositivi Apple e potrebbe essere ben presto estesa anche agli utenti Android, a cominciare dal Regno Unito.

Attenzione però, per funzionare, lo strumento dovrà attivare la geolocalizzazione e questo potrà infastidire gli amanti della privacy. C’è in ogni caso la possibilità di cancellare le informazioni raccolte dal Registro attività.