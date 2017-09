ROMA – Ancora una volta i social network di Mark Zuckerberg non funziona. Gli utenti su Twitter si sono scatenati contro il down di Facebook e Instagram, segnalando problemi il 1° settembre per l’accesso ai propri profili. In molti non riescono a compiere diverse operazioni, mentre altri riescono ad accedere solo alle storie. Si tratta del secondo down in pochi giorni e ora il popolo del web si arrabbia per il disservizio.

Se Facebook e Instagram non funzionano, ecco allora che gli utenti scelgono il rivale social Twitter per manifestare la loro delusione per non poter utilizzare questi strumenti che ormai sembrano essere diventati fondamentali per la comunicazione. E intanto sui social bloccati l’unica frase da leggere sono le loro scuse: “Siamo spiacenti, qualcosa è andato storto”.