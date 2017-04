Facebook, stretta sulle fake news: chiusi 30mila account. Le 10 regole per difendersi

ROMA – Lotta alle fake news e alle bufale sul web, Facebook ha sospeso 30mila account falsi in Francia, in un giro di vite contro la disinformazione, lo spam e le notizie false che spesso sono diffuse attraverso profili e pagine non attribuibili a persone reali.

La notizia, che arriva a dieci giorni dalle elezioni presidenziali francesi, è resa nota da Facebook all’interno di un post in cui annuncia miglioramenti nei sistemi usati per individuare gli account non autentici.

“Ci aspettiamo che questi cambiamenti riducano la diffusione di spam, disinformazione e altri contenuti ingannevoli che spesso sono condivisi dai creatori di account falsi”, si legge nel messaggio del social. “In Francia, ad esempio, tali miglioramenti ci hanno permesso di agire contro più di 30mila account falsi”.

Sebbene sia impossibile rimuovere ciascun account non autentico presente sul social, Facebook punta a incrementare la propria efficacia dando priorità “alla rimozione di account con l’impronta più grande, un’elevata attività e un’ampia portata. Questo sforzo – conclude la società – è complementare ad altre iniziative annunciate in precedenza, volte a ridurre la diffusione di disinformazione e notizie false”.

Anche in Italia Facebook ha diffuso un elenco in dieci punti che spiega come riconoscere notizie false e bufale.