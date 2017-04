Facebook, su Messenger arrivano i pagamenti di gruppo per fare la colletta

ROMA – Raccogliere i soldi per un regalo condiviso o dividere il conto della cena? Potremo farlo con Facebook Messenger. Il social network di Mark Zuckerberg ha appena introdotto i pagamenti di gruppo sulla sua chat. La nuova funzione, per ora confinata al mercato statunitense, giunge a distanza di due anni dall’introduzione degli scambi di denaro tra singoli utenti.

La novità annunciata da Facebook, già disponibile per utenti Android e per chi accede da computer in America, permette di “fare i conti” nelle chat di gruppo. L’utente che deve raccogliere i soldi può inviare ai componenti del gruppo un messaggio scritto, selezionando il simbolo dei dollari e la cifra richiesta insieme al motivo della colletta.

Allo stesso modo, i partecipanti alla chat che vogliono versare la loro quota potranno inviare un messaggio alla sola persona incaricata della raccolta. Per evitare i classici inconvenienti dei furbetti delle collette, un messaggio nella chat di gruppo darà conto in tempo reale di chi ha pagato.