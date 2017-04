ROMA – Verificare le notizie e i contenuti online non sempre è possibile e nel mondo dilagano le fake news. Ora però Google ha deciso di lanciare la nuova funzione Fact check, una funzione che permette di verificare i contenuti che vengono pubblicati sul popolare motore di ricerca. La Fact check sarà una vera e propria etichetta utilizzabile si per Google News che per lo strumento di ricerca con cui segnalare l’eventuale presenza di bufale e fake news, che dilagano nel web.

Il quotidiano Italia Oggi scrive che l’obiettivo della nuova funzione è la certificazione di fatti e notizie, un lavoro non facile dato che ogni giorno sono migliaia i nuovi articoli che vengono pubblicati ogni minuto di ogni giorno: