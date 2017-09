ROMA – Un clima costruttivo quello che il segretario della Federazione nazionale stampa italiana, Raffaele Lorusso, ha trovato all’incontro con l’assessore a Roma Semplice Flavia Marzano e la Consigliera Monica Montella per la stesura del regolamento di accesso agli atti. Presente all’incontro anche il direttore Fnsi Giancarlo Tartaglia.

Pur riconoscendo la volontà dell’amministrazione comunale di regolare in modo esaustivo e compiuto l’accesso agli atti, la Fnsi ha richiamato l’attenzione sull’articolo 39 della bozza di regolamento, che disciplina l’accesso agli atti da parte dei giornalisti e dei social media.

Il segretario Lorusso ha evidenziato l’inopportunità di mettere sullo stesso piano organi di stampa e social network:

“Ai giornalisti va riconosciuto un accesso semplificato e immediato agli atti pubblici, in ossequio al diritto di informare e al diritto dei cittadini ad essere informati. Non è corretto assimilare i giornali ai social media e i giornalisti ai blogger perché i giornalisti sono tenuti al rispetto di norme di legge, a cominciare dall’obbligo di rispettare la verità sostanziale dei fatti, e di precisi doveri deontologici, sanciti in Codici e Carte professionali. Tali doveri e responsabilità, evidentemente, non valgono per chi, pur utilizzando il web e i social media, giornalista non è e neppure lavora per testate giornalistiche iscritte al Registro della Stampa, così come previsto dalla legge”.