Governo, regalo alla Rai: Fazio, Vespa, Clerici... possono continuare a guadagnare milioni

ROMA – Governo, regalo alla Rai: Fazio, Vespa, Clerici… potranno continuare a guadagnare milioni. Le star della tv pubblica, da Fabio Fazio a Antonella Clerici, da Bruno Vespa a Carlo Conti, possono star tranquilli: nessuno toccherà i loro contratti milionari, il tetto da 240mila euro annui imposto a tutti i dirigenti delle società pubbliche non si applica agli “artisti”. Parola del Governo, in particolare del Ministero dello Sviluppo economico che ha inviato una lettera di chiarimenti alla Rai.

Esulta anche il cda della Rai che, senza un parere dell’azionista di maggioranza, cioè il Tesoro, non se l’era sentita di consentire questa deroga per i vip della conduzione televisiva, temendo ritorsioni legali e soprattutto maxi risarcimenti in solido per danni erariali. Alla fine la sponda governativa è arrivata.

I contratti di prestazione artistica non sono inclusi nel perimetro di applicazione del limite ai compensi Rai previsto dalla legge. E’ quanto precisa la lettera inviata dal Mise (Sviluppo economico) alla Rai, nella quale si richiama il parere della Avvocatura dello Stato. Il Ministero precisa che ciò non esonera la Rai dal dovere di individuare i criteri per la determinazione della prestazione artistica e i meccanismi per la determinazione delle retribuzioni, anche in relazione agli obiettivi del piano editoriali.

Spetta alla concessionaria quindi valutare i singoli casi esentati dal tetto ed è – si precisa ancora – necessaria una sollecita determinazione dei criteri. “E’ arrivata questa mattina dal sottosegretario Giacomelli una lettera che, ad una prima lettura, sembra consentire di trovare una soluzione positiva sul tetto ai compensi degli artisti. La vicenda però dovrà essere discussa in cda ed è in quella sede che si prenderanno le decisioni”, ha confermato il dg Rai Antonio Campo Dall’Orto a margine della presentazione del Giro d’Italia. A naso, l’unico che sembra rischiare è Bruno Vespa, da inserire alla voce giornalista piuttosto che a quella di artista.