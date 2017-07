ROMA – La vicenda di Ilaria Alpi, la giornalista del Tg3 u****a a Mogadisco 23 anni fa, non può essere dimenticata. Per questo la famiglia della giornalista, il sindacato Usigrai e la Federazione nazionale della stampa italiana, Fnsi, hanno incontrato il direttore generale della Rai Mario Orfeo per chiedere l’istituzione di un osservatorio sui giornalisti minacciati.

L’incontro è avvenuto la mattina di martedì 11 luglio e in una nota il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e il segretario dell’Usigrai, Vittorio Di Trapani dichiarano: