Instagram lancia gli album: foto multiple e ognuna modificabile

ROMA – Gli album di foto arrivano anche su Instagram, per la gioia dei suoi utenti. La social app di proprietà di Facebook ha deciso di estendere nella prossima versione la possibilità di pubblicare foto multiple a tutti gli utenti. Questa funzione era prevista fino ad oggi solo per gli inserzionisti pubblicitari, ma l’app ha deciso di ampliare il pubblico di destinazione.

Si tratta per il social delle foto di una vera e propria rivoluzione del suo stile, come spiega il sito Droid-life che ha anticipato la novità. Secondo il sito, Instagram sarebbe pronta a dare la possibilità pubblicare album di foto, come quelli che si condividono su Facebook, a partire dalla sua versione 10.7.0 dell’applicazione, che è in fase di rilascio per Android.

Gli utenti, scrive Droid-life, potrebbero allegare in unico post fino a 10 foto, ognuna modificabile singolarmente con i filtri a disposizione. Una volta pubblicato, l’album può essere sfogliato e ogni immagine potrà raccogliere i suoi “Like”.

Secondo il sito Mashable, invece, il prodotto finale potrebbe essere uno slideshow. Si tratterebbe comunque di una opzione diversa da quella delle Storie, ma non tutti potrebbero essere felici della novità, dato che uno dei principi di Instragram è proprio quello di condividere lo scatto migliore piuttosto che foto multiple.