iPhone X, dove seguire la presentazione in streaming

SAN FRANCISCO – “Vediamoci a casa nostra”: si terrà oggi, 12 settembre, in diretta dalle 19 ora italiana l’evento di Apple. In diretta da Cupertino, verrà presentato l’ iPhone X, quello che segna il decennale dello smartphone, l’iPhone 8 e 8 Plus, le nuove versioni dell’Apple Watch e della Apple TV.

Tra le novità tecnologiche più attese sono il sistema di riconoscimento facciale Face ID e le Animoji, le emoticons che si potranno personalizzare proprio grazie al riconoscimento del viso.

La diretta si può seguire sul sito Apple a questo indirizzo.

Per vedere il Live streaming è necessario avere un iPhone, iPad, or iPod touch con Safari aggiornato alla versione iOS 9.0 e successive; un Mac con a bordo Safari aggiornato alla versione macOS 10.11 o successive o un Pc con Microsoft Edge su Windows 10. Lo streaming sulla Apple TV richiede una Apple TV (di seconda o terza generazione) con software 6.2 o successivi oppure una Apple Tv di quarta generazione.

L’iPhone fu lanciato per la prima volta nel gennaio 2007 e arrivò sul mercato a giugno dello stesso anno. Steve Jobs ha cambiato per sempre la storia della telefonia ‘mobile’, l’evento di oggi si terrà a Cupertino nel teatro a lui dedicato.