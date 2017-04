Media Usa. Megyn Kelly lavora a intervista Putin per Nbc

USA, NEW YORK – Megyn Kelly potrebbe fare il colpo grosso della sua carriera intervistando Vladimir Putin. Secondo quanto riferisce il New York Post, l’ex anchorwoman di punta di Fox News, bersaglio di Trump con offese sessiste durante la campagna elettorale, potrebbe aprire il suo nuovo show serale della domenica su Nbc, in onda a partire dalla prossima estate, con un’intervista al leader russo.

Andy Lack, presidente di Nbc News ha confermato di essere andato in Russia per cercare di strappare un’intervista per il suo network, ma non ha pero’ specificato se andra’ effettivamente in onda per il programma della Kelly.

In lizza ci sono anche altri due volti noti di Nbc, Matt Lauer e Lester Holt. Una faida tra la Kelly e il magnate era scoppiata nel 2015 dopo il primo dibattito fra i candidati alle primarie repubblicane per la Casa Bianca. Ne era nata una guerra a colpi di tweet. In seguito i due ebbero un incontro privato per sotterrare l’ascia di guerra.