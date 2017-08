ROMA – Rousseau, il sistema informatico che il Movimento 5 stelle usa per le votazioni online e la partecipazione degli attivisti, sarebbe un colabrodo a livello di sicurezza. Dopo che l’hacker Evariste Gal0is ha pubblicato su un sito creato ad hoc un comunicato in cui spiega come ha avuto accesso ai dati contenuti nella piattaforma, questa notte un’altro pirata informatico sta pubblicando dati sensibili sottratti.

Il profilo si chiama r0gue_0 e sta twittando indirizzando la sua sfida allo stesso Beppe Grillo. Dice di avere migliaia di pagine sottratte al sistema operativo e attacca: “It’s too easy play with your votes”, “è troppo facile giocare con i vostri voti”.

Tra i dati finora visibili, un elenco di donatori con i relativi indirizzi e mail e le somme versate. E i profili e i numeri di telefono cellulare di alcuni iscritti. Anche in posizioni di rilievo.