ROMA – “Mostrerò le loro facce in tv”. E’ la minaccia di Myrta Merlino agli odiatori del web, contro i quali ha deciso di ingaggiare una campagna su La7, intitolata “Odio l’odio”. In un’intervista al Corriere della Sera la giornalista spiega agguerrita: “L’odio fa male a chi lo prova e a chi lo riceve. Ed è contagioso. Gli odiatori vanno stanati, segnalati e puniti”.

Per questo Myrta Merlino punta ad una legge che consenta di identificare e processare gli haters:

“Proverò a riunire su una legge i parlamentari che frequentano L’aria che tira. Vorrei che anche i Cinque Stelle si dissociassero. Ho già convinto Luigi Di Maio a prendere le distanze dagli insulti che ricevo dai grillini, ma una cosa è farlo a mezza bocca in tv, un’altra è impegnarsi”.

Ma in cosa consisterà esattamente la sua campagna:

Gli insulti che più l’hanno offesa?

“La violenza verbale è inammissibile – aggiunge – quanto quella reale. E, dalla Rete, trasmigra ad altri luoghi, imbarbarendo non solo il linguaggio, ma gli animi”.

“Un post in cui invitavano a ‘farmi la festa’, uno con la mia faccia in un wc e un ‘tiriamo la corda’”.

Perché proprio ora ha deciso di scendere in battaglia?

“Quest’estate – spiega sempre al Corriere – guardavo mia figlia Caterina, 16 anni, controllare like e faccine e mi sono accorta di essere terrorizzata: io, se ricevo un insulto, spengo e non ci penso più, ma una sedicenne no, ne soffre. Buona parte del riconoscimento della sua identità passa dai social”.