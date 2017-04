ROMA – Nicola Marini è stato eletto presidente dell’Ordine nazionale dei Giornalisti dal Consiglio Nazionale. Attualmente ricopriva la carica di tesoriere.

Nicola Marini, giornalista professionista, è tesoriere del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti dal 2007. Nell’ambito del Cnog è stato eletto per tre consiliature (1998-2007) vicepresidente e segretario della Commissione Ricorsi.

Laureato in Scienze Politiche alla Sapienza di Roma, ha iniziato la professione a Roma nella redazione centrale de “Il Tempo” per poi trasferirsi, nel 1979, in quella di Pescara. Dal 1988 al 2013 ha lavorato nella sede Rai dell’Abruzzo, ricoprendo, nell’ultimo triennio, il ruolo di capo-redattore.