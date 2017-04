Nicola Marini nuovo presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Gli auguri di Fnsi

ROMA – Nicola Marini nuovo presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Marini, pensionato Rai, ricopriva prima la carica di tesoriere. Prende il posto del dimissionario Enzo Iacopino.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, riunito a Roma, ha eletto Nicola Marini nuovo presidente. Abruzzese classe 1951, giornalista professionista dal ’78, pensionato Rai, attualmente ricopriva la carica di tesoriere. Prende il posto del dimissionario Enzo Iacopino.

In una nota gli auguri della Federazione nazionale della Stampa italiana:

Anche i presidenti di 16 ordini regionali dei giornalisti (Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto)

“salutano con soddisfazione l’elezione di un nuovo presidente del Consiglio nazionale”. A Nicola Marini, scrivono, “è stato affidato il compito di guidare l’Ordine dei giornalisti in una delicata fase di transizione, in attesa che il governo approvi un provvedimento che, a 54 anni di distanza dalla legge istitutiva, assicuri un primo, significativo cambiamento dell’assetto dell’ente”.

Nicola Marini, continuano i sedici presidenti,

“saprà certamente garantire una guida equilibrata e sicura all’Ordine in attesa che possano finalmente essere indette le elezioni necessarie per dare una nuova rappresentanza a una professione che cambia e che si deve confrontare con un sistema dell’informazione in rapida e tumultuosa trasformazione. In questa fase di passaggio, Marini saprà rinsaldare un legame forte con gli altri istituti di categoria e assicurare un rapporto di stretta collaborazione con gli Ordini regionali”.