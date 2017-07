Perché Uspinews?

Sembrava giusto fare emergere, nel panorama generale dell’informazione, le testate del nostro comparto, che si qualificano per serietà, rispetto delle leggi e del sistema dei contratti e accordi collettivi sul lavoro dipendente e autonomo. Che si qualificano per essere in rapporto stretto con il territorio, nel caso dei giornali locali, e con le proprie aree di interesse, nel caso dei periodici di nicchia.

L’informazione vera



Una informazione vera, lontana dalle fake news; il giornalismo per come lo intendiamo da sempre, noi dell’USPI.

Per questo pensiamo che UspiNews possa diventare un punto di riferimento per chi cerca l’informazione migliore, di qualità. L’informazione italiana.