Ostia, Fnsi: “Grazie a chi era in piazza per difendere Costituzione e democrazia”

ROMA – Con un comunicato ufficiale la Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha voluto ringraziare “tutti coloro che hanno partecipato al presidio organizzato a Ostia da Libera e FNSI. Quella piazza ha dimostrato che in questo Paese sono ancora in tanti a credere nei valori della Costituzione e nei principi

della democrazia”.

“Difendere la libertà di informazione – continua il comunicato – e il diritto dei giornalisti a condizioni di lavoro dignitose significa riaffermare il diritto dei cittadini ad essere informati. Libertà e diritti dei cronisti sono minacciati non soltanto dall’arroganza e dalla protervia delle organizzazioni criminali, ma anche dall’inerzia di governo e parlamento. Per questa ragione, il Consiglio nazionale della FNSI e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti si riuniranno in piazza Montecitorio, a Roma, a partire dalle 11 di mercoledì 22 novembre. Sarà l’occasione per denunciare i silenzi di parlamento e governo sulla cancellazione del carcere per i giornalisti, sull’assenza di norme per contrastare le querele bavaglio, per mettere in guardia i cittadini dalle ulteriori forme di bavaglio e limitazioni al diritto di essere informati contenute nel recente decreto sulle intercettazioni”.

“Sarà – conclude il comunicato – anche e soprattutto una manifestazione per il lavoro regolare e per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle condizioni di precarietà in cui molti giornalisti sono costretti a lavorare. Le

politiche per il lavoro sono rimaste fuori dalla recente partita che ha portato all’approvazione della legge di

riforma dell’editoria. A fronte di milioni di euro elargiti alle imprese editoriali sotto forma di aiuti diretti e

indiretti, il governo del Jobs act non ha ritenuto di dover fissare alcun paletto per contrastare l’abuso di

contratti atipici e il ricorso al lavoro precario.

La situazione è diventata insostenibile: l’informazione di qualità, essenziale in ogni democrazia, richiede

giornalisti ai quali vengano riconosciuti diritti e retribuzioni adeguate. I giornalisti lo diranno in piazza e

invitano tutti, associazioni e cittadini comuni che hanno partecipato al presidio di Ostia, ad unirsi a loro.

Lo afferma, in una nota, la Federazione nazionale della Stampa italiana”.