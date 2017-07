Paola Ferrari compra il 5.76% di Lucisano Media Group e diventa documentarista

MILANO – Paola Ferrari ha comprato il 5,76% del capitale sociale di Lucisano Media Group e diventa documentarista. Ne dà notizia lo stesso gruppo affermando di aver ceduto alla Alevi Srl, società della signora De Benedetti, un numero complessivo di 875.143 azioni, rilevate al prezzo di Ipo (3,5 euro) a fronte di un corrispettivo di 3 milioni di euro. I venditori sono i soci Fulvio Lucisano per uno 0,96% (142.857 azioni), Federica e Paola Lucisano, ciascuna per il 2,40%.

Inoltre, le due società si sono impegnate a sottoscrivere un patto parasociale di durata triennale, rinnovabile, in base al quale la Ferrari entra a far parte del cda di Lucisano Media Group. A lei sarà affidata l’area Docufilm, Documentari e New Media

“Siamo molto soddisfatti per l’ingresso in Lucisano Media Group – ha dichiarato Paola Ferrari De Benedetti – Questa operazione rientra nella nostra strategia di espansione e sviluppo della società e ci consente di poter collaborare con una delle principali realtà italiane e internazionali del cinema. Una partecipazione che ci porterà a esplorare nuove opportunità nell’area dei Docufilm e New Media”.