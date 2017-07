ROMA – “Gentile, la sua carta PostePay Evolution è stata bloccata”. Inizia così il messaggio truffa che sta circolando in queste ore sul web.

“Non abboccate all’amo – mette in guardia la Polizia postale attraverso la pagina Facebook ‘Una vita da social‘ – questo tipo di truffa phishing nella variante via mail e chat, è un classico del web e sembra si stia riproponendo massivamente in varie forme estetiche, ma sempre con contenuti approssimativi e in un pessimo italiano”.