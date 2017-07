Prime Day Amazon: guardi un film e hai uno sconto di 5 euro su tutto

ROMA – Interessante iniziativa di Amazon in vista del Prime Day (11 luglio): chiunque guardi una puntata di serie TV o un film su Prime Video riceverà un buono sconto di 5 euro da usare per qualsiasi acquisto su Amazon.it. L’azienda aveva promesso una serie di iniziative e promozioni durante la fase di avvicinamento. La prima è arrivata: chiunque guardi un episodio di una serie TV o un film su Amazon Prime Video tra il 5 luglio 2017 e il 11 luglio 2017 riceverà un buono sconto di 5 euro per un ordine su Amazon.it di almeno 5 euro. Come dire: se acquistate qualcosa da 5 euro non la pagate.

Ottenere il buono è piuttosto semplice, visto che tra l’altro i clienti Prime hanno già incluso l’abbonamento a Prime Video nel proprio pacchetto. Le condizioni limitano un po’ il raggio d’azione, ma l’accesso al buono resta molto semplice: per ottenerlo, citando la comunicazione ufficiale, bisogna accedere al proprio account Amazon Prime e visitare la pagina della promozione tra le 00:00 del 5 luglio 2017 e le 23:59 del 11 luglio 2017. Visitare il sito www.primevideo.com, o l’applicazione Prime Video disponibile sui dispositivi smartphone e tablet IOS e Android, sui tablet Fire o su Smart TV compatibile, guardare almeno 30 minuti o il 90% di un episodio di una serie televisiva o di un film nel periodo di validità dell’offerta.