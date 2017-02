Qual è il social network più usato in Italia? LA CLASSIFICA

ROMA – Il Digit 2017 certifica che il 55% delle persone italiana usa Facebook per postare uno stato, per caricare foto o perché no spiare qualche profilo interessante. Ma al primo posto dei social network più usati dagli italiani c’è YouTube, col 57% delle preferenze. Almeno un italiano su tre, infatti, ogni cinque minuti guarda un video.

Il Digit 2017 ha stilato anche la fascia d’età per entrambi i network. Su Facebook sono registrati in media i giovani che vanno dai 20-25 anni fino ad arrivare ai 44. Mentre su YouTube la fascia d’età comprende i giovanissimi adolescenti fino alla terza età.

Subito dopo troviamo altre piattaforme note come l’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp che raggiunge il 48%, Facebook Messenger (33%), Instagram (28%), la piattaforma di micro blogging Twitter e Google+ (28%), LinkedIn e Skype (19%), Pinterest (15%), Tumblr (11%) e Snapchat (10%).

Inoltre è interessante osservare che Facebook nel Italia ha una percentuale d’uso quotidiano maggiore rispetto alla media globale, si parla del 74% contro il 55% di media a livello mondiale.