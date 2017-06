Rai1 palinsesto, tutti i nuovi programmi: arrivano Fabio Fazio e Bebe Vio. Aspettando Benigni

ROMA – Rai1, il nuovo palinsesto: arrivano Fabio Fazio e Bebe Vio. Aspettando Benigni. ”C’è un impegno forte per riportare un grandissimo artista su Rai1. Ci incontreremo presto per realizzare una di quelle serate che fa commuovere e divertire come lui sa fare. Parlo del premio Oscar Roberto Benigni”. Lo ha detto il direttore generale della Rai Mario Orfeo alla presentazione dei palinsesti a Milano.

Ecco il palinsesto della prossima stagione di Rai1, presentato a Milano. In prima serata torna la fiction con la settima stagione di Provaci ancora prof!, la seconda de Il paradiso delle signore e nuovi titoli come Scomparsa e Sirene, il primo fantasy family comedy di sempre di Rai1.

E ancora In arte Nino con Elio Germano nei panni di Manfredi e gli appuntamenti di impegno civile con Sulle punte e la seconda stagione di Sotto copertura. L’offerta di intrattenimento sarà articolata su tre serate: la domenica con la novità dell’arrivo di Che tempo che fa di Fabio Fazio, il venerdì con il ritorno di Tale e quale show di Carlo Conti e il sabato con appuntamenti musicali a partire dalle serate-evento con Fiorella Mannoia.

Rimanendo sugli eventi, Rai 1 proporrà lo spettacolo di Andrea Bocelli ed Elton John dal Colosseo con la conduzione di Milly Carlucci, un nuovo appuntamento con Roberto Bolle e lo show natalizio di Giorgio Panariello in due puntate. Inoltre, una festa dedicata allo Zecchino d’oro con Carlo Conti.

Non mancherà l’impegno solidale con gli speciali dedicati a Telethon e all’Airc. Spazio ai film italiani e internazionali al mercoledì, serata nella quale arriverà anche un’altra novità dell’offerta di Rai1: un ciclo di prime serate con Alberto Angela dedicato al racconto dello patrimonio Unesco del nostro paese.

In seconda serata Fabio Fazio al lunedì, che proporrà una trasmissione innovativa nello stile e nel linguaggio, gli approfondimenti di Porta a porta con Bruno Vespa, le inchieste di Petrolio con Duilio Giammaria, Tv7 e Speciale Tg1 e dei nuovi appuntamenti di S’è fatta notte con Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli.

Per lo sport gli incontri della Nazionale di calcio, la Tim Cup, la Supercoppa di Lega e gli ultimi Gran Premi della F1 2017. Nel daytime UnoMattina, condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, aprirà la giornata. A seguire gli appuntamenti con le storie di Eleonora Daniele, in onda anche il sabato pomeriggio, e i consigli utili di Elisa Isoardi di Buono a sapersi.

A mezzogiorno ritorna, con un’edizione rinnovata, La prova del cuoco con Antonella Clerici. Subito dopo l’edizione delle 13.30 del Tg1 arriverà un game show, Zero e lode basato sul format di BBC One. Il pomeriggio proseguirà con la Vita in diretta con la conduzione di Marco Liorni e Francesca Fialdini.

Nel week end le conferme di Mattina in famiglia con Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli, oltre a Linea Verde, Linea blu e Linea bianca e Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela. La domenica pomeriggio una nuova edizione di Domenica In affidata a Cristina Parodi seguita dal primo programma di Bebe Vio, La vita è una figata, e dalla nuova edizione dello Zecchino d’oro che per la sua sessantesima edizione avrà come direttore artistico Carlo Conti. Nel preserale ritorna Fabrizio Frizzi con L’eredità e subito dopo l’edizione serale del Tg1, Amadeus con i Soliti ignoti.