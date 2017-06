ROMA – Rai2 palinsesto, tutti i nuovi programmi. Torna Mika, Luca e Paolo a “Quelli che” e lo speciale Indietro tutta. Ecco il palinsesto della prossima stagione di Rai2, presentato a Milano. In prima serata torna il docu-reality con “Il Collegio” e “Pechino Express”, con Costantino della Gherardesca che in questa sesta stagione partirà per il Sol Levante. Per lo stesso genere in onda anche “#Maipiùbullismo” con Pablo Trincia e “Giovani e?” di Alberto D’Onofrio.

In autunno anche quattro nuove puntate di “Stasera Casa Mika” e la terza stagione di “Stasera Tutto è Possibile” con Amadeus. In seconda serata, oltre alla conferma di “Sbandati” con Gigi e Ross, una settimana celebrativa che prenderà il via con una prima serata evento, uno “Speciale Indietro Tutta” (per il trentennale della trasmissione) con Renzo Arbore e Nino Frassica, che vedrà la partecipazione di personaggi storici insieme a nuovi ospiti.

La settimana proseguirà con quattro seconde serate con il meglio dello show originale, lanciato e commentato dagli stessi protagonisti. Continua inoltre l’esperimento di “Night Tabloid” in seconda serata con Annalisa Bruchi. Nel daytime “I fatti vostri” con Giancarlo Magalli, “Detto Fatto” con Caterina Balivo e “Quelli che?” con Luca e Paolo.

Ritorna anche “Voyager” con Roberto Giacobbo. Per la fiction italiana “Camera Cafè – Nuovo mondo” e “L’ Ispettore Coliandro – Il Ritorno” con sei episodi. Tra le novità “Ci vediamo in tribunale”, che inaugurerà nella fascia oraria pomeridiana di Rai2 un nuovo modo di raccontare storie, con un linguaggio a metà strada fra docu-fiction e scripted reality. Immancabile la fiction Usa con “Criminal Minds“, “Ncis”, “Bull” e “Elementary”.