ROMA – Rai3 palinsesto, tutti i nuovi programmi: Santoro, Mafia Capitale, Valerio Mastandrea… Nella stagione dell’addio di Fabio Fazio, il palinsesto della prossima stagione di Rai3, presentato a Milano, trova nuovi spazi per l’informazione, tra ritorni e conferme. Novità della prima serata è Michele Santoro, che al giovedì condurrà un ciclo di racconti-inchiesta. Sempre di giovedì a ottobre debutta la serie docufiction ‘Mafia Capitale’.

Confermate le prime serate ‘Presa Diretta’, ‘Report’, ‘#cartabianca’ (compresa la fascia quotidiana) e ‘Chi l’ha visto?’ (compreso lo spin-off ‘news’, anticipato alle 11.30), e ‘Ulisse’. Senza ‘Che Tempo Che Fa’ la domenica è ridisegnata: in access arriva la fiction in 4 puntate sul cancro ‘Linea verticale’ con Valerio Mastandrea, seguita dal programma ‘I dieci comandamenti’; in prime time da novembre debutta il programma-esperimento sociale ‘Andiamo a governare’.

Novità dell’access quotidiano dopo Blob il programma creato dalla BBC ‘Opinione Pubblica’, mentre si confermano ‘Le parole della settimana’ con Massimo Gramellini e Geppi Cucciari al sabato. Molte le conferme del daytime, da Corrado Augias a ‘Geo’, da ‘Tv Talk’ a ‘Kilimangiaro’: tra le novità l’arrivo di Serena Bortone alla guida di ‘Agorà’, ‘Passato Presente’ di Paolo Mieli e un nuovo programma culturale di Michela Murgia dalle 18 del sabato.

Di domenica invece raddoppia ‘In 1/2 H’ di Lucia Annunziata, con un’intervista e un talk. In seconda serata confermati tra gli altri ‘Storie Maledette’, le inchieste di Gad Lerner, ‘Stato Civile’, ‘FuoriRoma’, ‘Indovina chi viene a cena’: di nuova ideazione la serie sull’odio online ‘Far Web – I guerrieri della rete’ al giovedì e il diario semiserio ‘Brexit’ di Francesco De Carlo al venerdì.

Il venerdì notte è dedicato ai grandi personaggi, tra gli incontri ritratti de ‘La mia passione’ e gli speciali annunciati su Stadio, Anna Marchesini e Carmelo Bene. Attese infine due serate-evento: domenica 17 settembre con il biopic su Pino Daniele ‘Il tempo resterà’ e la pièce ‘Sanghenapule’ di Roberto Saviano; il 2 ottobre Alessandro Baricco rilegge Steinbeck per la giornata in memoria delle vittime dell’immigrazione.