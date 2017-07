ROMA – Roaming addio in Europa? Gli operatori ci marciano: Tim e Vodafone, tornano i costi extra. C’è la legge, in Europa il roaming, ovvero i costi extra sulle tariffe telefoniche quando si cambia paese, è vietato. Davvero è così? Un’inchiesta del Sole 24 Ore rivela che l’Agcom sta monitorando alcuni operatori telefonici che in realtà il sovrapprezzo lo applicano ancora.

In violazione delle norme, perché per esempio autorizzano in tutta Europa solo una parte della dotazione di gigabyte disponibile sul canone nazionale. O solo alcune opzioni su chiamate e navigazione internet.