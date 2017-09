ROMA – Virginia Raggi vuole mettere il bavaglio ai giornalisti che gravitano attorno al Campidoglio e la Federazione Nazionale della Stampa insorge. “Ci opporremo in tutte le sedi”, fa sapere il sindacato dei giornalisti mettendo in chiaro di non tollerare limiti al diritto di informare e quello di essere informati dei cittadini

In una nota congiunta, il segretario generale Raffaele Lorusso e il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, condannano l’ordinanza che la giunta Raggi è in procinto di varare:

“Verità, trasparenza e pubblicità degli atti sono i pilastri della buona amministrazione. Il Movimento 5 Stelle si fa paladino di questi principi, ma soltanto quando ad amministrare sono gli altri. Per i propri amministratori deve invece valere la regola opposta: quella dell’opacità e dell’insabbiamento degli atti”.

“La bozza di regolamento che la sindaca Virginia Raggi e la giunta capitolina si apprestano a varare – proseguono – ne è un esempio lampante, oltre che pericoloso. In un sol colpo, infatti, il sindaco pensa, sbagliando, di poter impedire ai giornalisti di accedere agli atti, e quindi di informare i cittadini sull’attività del Comune di Roma, ignorando principi costituzionali, trattati internazionali e leggi dello Stato.

L’auspicio è che quelle norme bavaglio restino quello che sono, il sogno di mezza estate della sindaca e della sua giunta. In caso contrario, la Fnsi non esiterà ad agire in tutte le sedi considerata la palese violazione del diritto dei giornalisti ad informare e dei cittadini ad essere informati”.