ROMA – Stefano Gabbana, su Instagram, attacca i napoletani. Qualche giorno fa, infatti, sono stati pubblicati i due nuovi spot che vedono protagonisti Emilia Clarke e Kit Harington da Game of Thrones. Ma in molti, sui social, hanno sottolineato come i due spot evidenzino soltanto i soliti cliché italiani.

Le due nuove pubblicità di Dolce e Gabbana vedono i protagonisti passeggiare per delle folcloristiche vie di Napoli sulle note di “Tu vuò fa l’americano”. Arrabbiato, Stefano Gabbana si è sfogato su Instagram: “La prossima volta col cazzo che vengo a Napoli a farvi pubblicità! Brutta gente” e un inflazionatissimo “Siete lo schifo d’Italia”.