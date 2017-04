Telefonia mobile: conviene ancora rimanere con lo stesso operatore?

ROMA – Tradire il proprio operatore conviene ancora? Secondo lo studio di SosTariffe.it il mercato si sta spingendo verso l’uniformità delle promozioni previste per i pacchetti “tutto compreso” dedicate a nuovi e vecchi clienti. La convenienza per chi effettua la portabilità si concentra sul costo per attivare le tariffe, inferiore del 22,6% rispetto alle attivazioni per i già clienti, mentre chi rimane con il proprio provider e attiva una nuova tariffa ha vincoli temporali sul periodo di sottoscrizione dell’offerta più brevi del 42%.

Il mercato della telefonia mobile è in continua evoluzione: le promozioni che i provider riservano ai clienti, vecchi e nuovi, possono essere molto diverse e rimanere sempre informati sulle nuove opportunità è il consiglio principale per chi vuole attivare l’offerta più idonea alle proprie esigenze. Conviene ancora cambiare operatore? SosTariffe.it risponde a questa domanda grazie all’ultimo osservatorio che ha analizzato il mercato dei pacchetti “tutto compreso” sottoscritti per l’utenza telefonica mobile.

SosTariffe.it ha preso in esame i principali pacchetti “all inclusive” (ovvero le offerte che con un unico canone offrono chiamate, SMS e traffico dati inclusi), calcolando gli importi medi (per vecchi e nuovi clienti) di alcuni parametri necessari per sottoscrivere le tariffe: costo periodico, periodo di rinnovo, costo di attivazione, vincolo temporale e penale per il recesso anticipato. Oltre a questo sono stati calcolati i numeri medi di chiamate, SMS e traffico dati inclusi nei pacchetti.

Per quanto riguarda il costo mensile sostenuto il 1° anno di attivazione (comprensivo di tutti gli oneri obbligatori all’attivazione della tariffa) non esistono grosse differenze tra nuovi e vecchi clienti. Per la prima tipologia di clientela il costo medio mensile è di 13,84 euro, mentre per i già clienti la spesa è di 14,67 euro.

La maggiore differenza tra i due gruppi di clienti, SosTariffe.it la registra sul costo di attivazione, sul vincolo temporale e sul costo di disattivazione previsto per chi recede anticipatamente.

I clienti che attivano una nuova offerta con lo stesso provider sosterranno un costo di attivazione medio di circa 12 euro, contro i quasi 3 euro di chi decide di cambiare operatore. Più alto per chi effettua la portabilità è, invece, il vincolo temporale che si è tenuti a rispettare per attivare l’offerta: 8 rinnovi per i già clienti contro i 19 previsti in media per i nuovi.

Anche per quanto riguarda il costo per il recesso anticipato la situazione è migliore per gli utenti che rimangono con lo stesso operatore: in media per cambiare offerta prima della scadenza del vincolo temporale vengono chiesti 12 euro ai già clienti contro i 18 euro degli utenti in portabilità.

Nello studio non si registrano particolari differenze riguardo al contenuto dei pacchetti sottoscritti: per quanto riguarda il traffico dati, sia vecchi che nuovi clienti possono ottenere in media poco più di 5 Giga per connettersi in mobilità. Anche il numero delle chiamate gratuite è il medesimo:circa 1200 minuti inclusi in media. Leggermente diverso è il numero di SMS gratuiti: 647 per i già clienti contro i 599 per chi effettua la portabilità.

La guerra sulla portabilità, dunque, sembra non essere più basata su forti sconti proposti per chi “tradisce” il proprio operatore, come avveniva qualche anno fa. Come rilevato da una precedente indagine di SosTariffe.it l’invito alla portabilità si è concentrata su altre tipologie di tariffe, considerate “speciali”, ma attivabili solo su contatto diretto dei provider e dunque non più per scelta diretta dell’acquirente.

Lo studio, in ogni caso, suggerisce di effettuare un confronto tra le migliori tariffe per individuare quella maggiormente in linea con le proprie esigenze: soprattutto per chi ricerca informazioni sui costi delle offerte per rimanere con il proprio provider, SosTariffe.it ha di recente introdotto una nuova modifica al proprio comparatore dedicato alla telefonia mobile. Da poco è infatti possibile selezionare il proprio operatore e individuare le offerte migliori per non cambiare provider.