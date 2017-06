Tim trasmetterà in esclusiva come ‘primo official mobile broadcaster’ le prossime Olimpiadi

ROMA – Tim firma, con il via libera del Cio, un accordo di esclusiva con Discovery per trasmettere come ‘primo official mobile broadcaster’ le prossime Olimpiadi.

“Questo primo accordo mondiale rappresenta una vittoria soprattutto per i fan che vogliono fruire di contenuti esclusivi dei Giochi ovunque e quando lo desiderano” è il commento di Jean-Briac Perrette, Presidente e CEO di Discovery Networks International al primo accordo per la banda larga, ultra larga e mobile in Europa. Durante tutto il ciclo 2018-2020 che si apre a PyeongChang con i giochi invernali a febbraio e si conclude a Tokyo nel 2020, la copertura sarà solo per un terzo in chiaro (ci sono contatti in corso con la Rai) mentre ogni secondo dei Giochi, oltre 4.000 ore di trasmissione a 360 gradi, da ogni angolazione, con contenuti in Virtual Reality e Augumented Reality saranno visibili su smartphone, ipad, smart tv e attraverso il decoder TimVision.

Tim avrà l’esclusiva per la banda larga, ultra larga e mobile anche per il Grande Slam di tennis (Australian Open, Roland Garros, Us Open), i tre grandi Tour di ciclismo (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta de Espana). E poi il nuoto e l’atletica con i rispettivi mondiali, l’EuroCup di basket e tutte le discipline invernali. L’accordo, nel dettaglio, permette di accedere dal decoder TimVision ai due canali tematici Eurosport 1 e Eurosport 2 e alla programmazione completa di tutte le dirette degli eventi sportivi proposti da Eurosport Player, gratuitamente per il primo anno.