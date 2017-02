Twitter, rivoluzione in arrivo: addio fake news e falsi account

ROMA – Twitter annuncia che cancellerà tutti gli account fake per contrastare il dilagare delle fake news. Twitter ha annunciato nuove e più stringenti misure di sicurezza per rendere più affidabile il servizio offerto agli utenti. L’azione di contrasto si concentrerà sulla cancellazione degli account abusivi, il miglioramento del motore di ricerca interno in modo che elimini i risultati meno affidabili, la caccia e l’eliminazione dei tweet il cui contenuto è falso o di “qualità scadente”.

Twitter ha inoltre annunciato di aver iniziato a identificare le persone che sono state bannate da altri utenti impedendo loro di creare nuovi account.

l social network ha annunciato che i tweet di chi è stato bloccato continueranno ad esistere su Twitter ma non compariranno nella lista generale dei risultati delle ricerche sul motore di ricerca. Già a giugno l’azienda dell’uccellino blu aveva bannato Milo Yiannopoulos, editore del sito di bufale di area conservatrice Breitbart News, per avere “partecipato o incitato all’abuso contro individui”. Più recentemente la compagnia ha annunciato l’imminente attivazione della “ricerca sicura” per rimuovere i tweet con contenuti potenzialmente sensibili e quelli postati da account bloccati.