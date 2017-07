ROMA – Vendite dei giornali in edicola nel maggio 2017, dati Ads (Accertamento diffusione stampa): ci sono alcuni sprazzi di luce, nella generale desolazione che circonda il buco nero di Repubblica. E la discesa del Corriere della Sera sotto quota 200 mila.

Il Giorno, il Centro, il Corriere Adriatico, il Tempo, il Sole 24 Ore, il Fatto, gli sportivi al lunedì (ma perdono negli altri giorni). Ognuno con le sue ragioni, ognuno diverso. La ricchezza della cronaca unisce il successo del Giorno e del Corriere Adriatico. Primo Di Nicola, abruzzese, ridà spinta al quotidiano dell’ Abruzzo.

Rimarchevole il balzo del Sole 24 Ore. È bastato sostituire Roberto Napoletano con Guido Gentili perché le vendite, che stagnavano a 55 mila copie, schizzassero in un mese di quasi 20 mila a quota 73 mila. Fuoco di paglia? Siamo ancora ben sotto i valori del 2016 e del 2015 ma…

Se il trend del Sole 24 Ore si consoliderà, sarà un segnale forte per gli editori, che troppo spesso nella scelta dei direttori seguono criteri imperscrutabili e pensano di risolvere la crisi non cambiando direttori e magari formula con gli accordi di solidarietà che rendono ancora più difficile la gestione giornalistica e aziendale.

Il Fatto registra un modesto progresso, pur con tutto il polverone, mille copie in più rispetto a un anno fa, 800 in più rispetto al mese precedente, peraltro a sua volta in calo sull’anno prima. Anche maggio è sotto le 36 mila copie del maggio 2015.

Di quello che scrivono questi giornali agli italiani interessa poco. Dopo tutti questi anni di strilli e promesse mancate non credono più ai giornali. Dicevano che la colpa era di Craxi e della Dc, poi di Berlusconi, Berlusconi non c’è più da 6 anni eppure…Siamo in piena ripresa dell’economia e loro continuano a piangere, la gente fa gli scongiuri e scansa le edicole.

Repubblica porta la bandiera. Dal 2010 al 2017 Repubblica ha perso il 55 per cento delle copie che vendeva nel 2010. Il Fatto segue a ruota col 51% di perdita. Ma anche il Corriere della Sera non performa molto meglio: ha perso in questi anni il 45 per cento, il Messaggero di Roma il 47%, la Stampa di Torino quasi il 48%.

Il Corriere ha bucato il pavimento e venduto in maggio 2017 196 mila copie. Repubblica resta schiacciata al secondo posto, con un distacco di 22 mila copie dal primo giornale, il Corriere della Sera. Un anno fa le posizioni erano invertite. Repubblica guidava, anche se di poco, con 208 mila copie contro 204 mila. Ma era scritto nel muro.

La sequenza del calo di Repubblica, partendo dal 2010 e tenendo maggio come parametro è la seguente:

2010 387.632 copie

2011 370.105

2012 334.507

2013 303.561 sono 84 mila copie, il 22% in meno dal 2010 al 2013

2014 261.806

2015 233.943

2016 209.592 sono 94 mila copie, il 31% in meno dal 2013 al 2016 col vecchio direttore Ezio Mauro

2017 174.004 sono 35 mila copie, il 17% in meno nell’ultimo anno, con il nuovo direttore Mario Calabresi

Un aiuto a capire quei numeri può venire annotando accanto agli anni gli eventi esterni.

Nel 2010 era in pieno svolgimento la campagna che doveva portare alla momentanea distruzione politica di Berlusconi. Proprio nel 2010 c’era stata la accelerazione per lo scandalo Ruby e Olgettine. Repubblica ha perso 17 mila copie.

Nel 2011 è andato al Governo, sulla spinta dello scandalo, Mario Monti. Dice: ma era lo spread. Ma lo spread misura la fiducia dei mercati e nessun mercato nemmeno rionale e abusivo dà fiducia a un Paese il cui primo ministro è nel pentolone da ormai 2 anni di fila. In ogni caso Monti ha distrutto l’ Italia mentre Repubblica lo chiamava Supermario. Non tutti i lettori di Repubblica hanno l’anello al naso. E nemmeno gli elettori italiani, che appena possibile hanno spazzato via Monti e il suo orribile Governo. Fra il 2011 e il 2013 Repubblica ha perso 67 mila copie.

Peggio mi sento con Letta, che Repubblica sostiene amorevolmente. Fra il 2013 e il 2014, in un solo anno, Repubblica ha perso 42 mila copie.

Arrivano Renzi e poi Gentiloni ma l’automatismo del pessimismo cosmico non si ferma. I lettori si chiedono: ma non ci avevano promesso che finito Berlusconi tornava l’età dell’oro? Invece stiamo peggio di prima, quei poveri giovani, quei poveri profughi, San Napolitano, Santa Boldrini…e così negli ultimi 2 anni di Mauro, Repubblica perde altre 52 mila copie.

Mauro è sostituito da Calabresi, che viene travolto dal Referendum che lacera la sinistra e travolge Repubblica. La derivata sembra fuori controllo: altre 35 mila copie perse.

Questo il quadro complessivo dei giornali a diffusione nazionale:

Quotidiani

nazionali Vendite

maggio

2017 Vendite

aprile

2017 Vendite

maggio

2016 Vendite

maggio

2015 Il Corriere della Sera 196.438 201.135

204.507 229.096 La Repubblica 174.004 177.084 208.538 233.943 La Stampa 116.502 119.569 131.058 149.908 Il Giornale 56.451 56.878 68.408 73.971 Il Sole 24 Ore 73.971 55.788 86.342 90.775 Il Fatto Quotidiano 35.009 34.239 34.084 36.214 Italia Oggi 28.736 32.925 25.820 32.033 Libero 23.186 22.964 31.253 36.425 Avvenire 20.504 20.795 20.943 22.271 Il Manifesto 8.449 8.354 8.597

9.455

Hanno dimezzato le copie, rispetto al 2007, anche i giornali locali. Che comunque hanno retto l’urto della crisi e dell’avvento delle news online meglio dei giornali a diffusione nazionale. Nella tabella che segue li ordiniamo per numero di copie vendute.

Quotidiani

locali Vendite

maggio

2016 Vendite

aprile

2017 Vendite

maggi0

2016 Vendite

maggio

2015 Il Resto del Carlino 92.847 93.390 96.036 103.000 Il Messaggero 89.580 88.039 98.095 106.825 La Nazione 67.494 67.739 73.557 80.536 Il Gazzettino 45.857 46.204 49.137 53.435 Il Secolo XIX 41.257 41.541 43.927 47.532 Il Tirreno 38.534 38.502 42.234 46.801 Unione Sarda 36.171 36.303 39.963 42.440 Messaggero Veneto 36.494 37.054 39.604 40.384 Il Giorno 42.784 40.269 38.168 40.330 Nuova Sardegna 31.982 32.783 35.315 37.924 Il Mattino 30.968 30.830 34.583 39.405 L’Arena di Verona 22.832 24.130 24.758 26.636 L’Eco di Bergamo 22.481 22.959 24.028 26.086 La Gazzetta del Sud 20.717 20.556 23.875 26.168 Il Giornale di Vicenza 20.888 21.786 23.047 24.919 Il Piccolo 20.504 20.694 22.300 23.974 La Provincia (Co-Lc-So) 18.504 18.938 20.859 22.048 Il Giornale di Brescia 19.021 19.326 20.589 21.845 Gazzetta del Mezzogiorno 18.694 18.790 20.402 22.151 Libertà 17.699 18.392 19.016 20.064 La Gazzetta di Parma 17.810 17.860 18.475 20.701 Il Mattino di Padova 17.425 17.644 18.836 19.986 La Gazzetta di Mantova 16.671 17.054 17.985 18.928 Il Giornale di Sicilia 14.714 14.164 17.922 20.327 La Sicilia 15.608 15.524 16.839 18.760 La Provincia di Cremona 12.857 12.951 14.795 15.059 Il Centro 13.295 12.023 13.295 14.934 Il Tempo 14.861 14.466 13.048 14.727 La Provincia Pavese 11.597 11.693 12.874 13.894 Alto Adige-Trentino 10.160 10.701 12.803 14.286 L’Adige 11.839 12.443 12.529 14.141 La Nuova Venezia 7.706 7.593 11.775 12.843 La Tribuna di Treviso 10.839 10.380 11.185 11.700 Nuovo Quot. di Puglia 9.776 9.781 10.870 12.267 Corriere Adriatico 13.237 13.221 10.639 11.549 Corriere dell’Umbria 9.907 9.668 10.513 10.713

Dalla tabella abbiamo tenuto fuori i giornali che ad aprile 2016 risultano aver venduto meno di 10.000 copie. Sono La Gazzetta di Reggio (8.920), La Gazzetta di Modena (7.624), La Nuova Ferrara (6.549), il Quotidiano del Sud (7.040) il Dolomiten (6.914), il Corriere delle Alpi (4.653).

Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che – tranne nel caso di Tuttosport – è sempre quella più venduta.

Quotidiani

sportivi Vendite

maggio

2017 Vendite

aprile

2017 Vendite

maggio

2016 Vendite

maggio

2015 Gazzetta dello Sport Lunedì 176.940 144.433 167.552 181.167 Gazzetta dello Sport 149.236 162.094 155.255 171.054 Corriere dello Sport Lunedì 112.691 81.034 98.957 110.031 Corriere dello Sport 82.795 97.961 89.605 99.927 Tuttosport Lunedì 71.885 56.221 59.058 63.327 Tuttosport 57.200 63.418 59.362 71.950

Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.