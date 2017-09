ROMA – Visibilia Magazine, editore di Visto e Novella 2000 che fanno capo a Daniela Santanchè, hanno messo i giornalisti in ferie forzate e intanto continua a produrre servizi con service esterni. La Federazione nazionale stampa italiana, Fnsi, insieme all’Associazione Lombardia dei Giornalisti ha espresso solidarietà ai colleghi e si oppone ai licenziamenti:

“Nessuno può pensare di eludere il contratto di lavoro giornalistico né immaginare di realizzare prodotti editoriali senza l’apporto di giornalisti regolarmente contrattualizzati. Tanto più se è un parlamentare della Repubblica Italiana. La Visibilia Magazine – che fa capo a Daniela Santanchè – è stata messa in liquidazione e subito dopo i dipendenti sono stati posti in ferie forzate, ma le sue riviste Visto e Novella 2000 continuano a uscire, realizzate da service esterni in violazione delle norme di legge e di contratto”.

“E, negli intenti dell’azienda – prosegue la nota -, dovrebbero continuare a uscire in futuro senza i giornalisti dipendenti, nei confronti dei quali è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo e dopo aver unilateralmente dichiarato la chiusura della Cassa integrazione in essere”.

La Giunta della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e la Consulta delle Associazioni Regionali di Stampa, riunite il 13 settembre a Roma, “sono costantemente vicine ai colleghi dei settimanali Visto e Novella 2000 e si oppongono con forza alla strategia che Visibilia ha messo in atto. Il sindacato dei giornalisti italiani chiede all’editore chiarezza nella gestione di questa partita e il rispetto delle regole. Diffida il liquidatore di Visibilia Magazine dall’eludere il contratto giornalistico e le norme generali sul lavoro e sugli ammortizzatori sociali, ora e nel caso di eventuali e già ventilate ipotesi di cessione dell’azienda o delle testate”.

La Fnsi, insieme all’Associazione Lombarda dei Giornalisti, “vigilerà e agirà in tutte le sedi a difesa degli interessi dei colleghi di Visto e Novella 2000”.