WhatsApp, con Live Location tutti sapranno dove sei in tempo reale

ROMA – WhatsApp ti segue: con Live Location Tracking i tuoi contatti potranno sapere dove sei…in tempo reale. L’app di messaggistica (proprietà di Facebook) sta mettendo a punto, sia per iOS sia per Android, una funzione che permetterà di geo-localizzare in tempo reale i propri contatti in chat, attraverso il Gps dello smartphone. Questa funzione è diversa da quella già presente nell’applicazione che consente agli utenti di condividere una posizione specifica con gli amici.

La novità, infatti, consiste per l’appunto nel monitorare in tempo reale il percorso della persona, un enorme passo avanti per Whatsapp che permetterà ai propri utenti di sapere esattamente dove si trova qualcuno che si sta aspettando per un appuntamento e calcolare così anche i tempi di attesa.

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Independent l’opzione di localizzazione non sarà attivata di default, gli utenti dovranno settare manualmente le impostazioni, anche per una questione di privacy. La posizione, per essere comunicata, dovrà comunque ottenere l’ok dell’interessato. Si potrà scegliere se far sapere ai propri contatti dove ci si trova in quel momento per uno, due, cinque minuti o a tempo indeterminato.

Questo permetterà agli utenti di mostrare la loro posizione ai membri di una chat di gruppo, consentendo così agli altri partecipanti di trovarci e di segnalarci – grazie al Live Location Tracking – se si sta procedendo nella direzione giusta per raggiungere l’appuntamento. Ancora non è stato reso noto dove, e in che modo, le informazioni saranno consultabili nella finestra della chat, ma già ci si interroga su quale impatto avrà questa funzione sulla privacy degli utenti e sugli utilizzi che se ne potranno fare.

Un’altra feature a lungo sognata dagli amanti di Whatsapp è la rimozione e la modifica dei messaggi inviati. Quante volte sarà capitato di rendersi conto di aver sbagliato il destinatario di un messaggio, oppure ci si accorge di aver fatto un errore o magari, dopo una discussione animata, si scrive un messaggio sull’onda delle emozioni e, subito dopo aver premuto il tasto invio, ci si pente? Grazie al nuovo aggiornamento sarà possibile non solo modificare ma, addirittura, eliminare anche sul dispositivo del ricevente il contenuto di un messaggio, a patto però che ancora non sia apparsa la doppia spunta blu, che significa che il contenuto non è stato ancora letto. Whatsapp tenta così di colmare il gap con Telegram, applicazione di messaggistica che offriva già da tempo questa opzione ai suoi utenti.

Al momento l’opzione di condivisione della posizione in diretta è disponibile nella versione beta 2.17.3.28 di WhatsApp per iOS e nella versione beta 2.16.399 di WhatsApp per Android. Una volta che la sperimentazione andrà a buon fine l’aggiornamento sarà disponibile per il download. Non resta che aspettare.