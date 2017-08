ROMA – Niente messaggi, né in entrata né in uscita. Niente spunte blu, niente scambi di foto ed emoticons. Da alcune ore, migliaia di utenti in tutto il mondo stanno provando la disarmante ebrezza di essere improvvisamente disconnessi. Colpa di WhastApp, la popolarissima app di messaggistica istantanea, che sembra essere andata in crash in diversi Paesi. La maggioranza delle segnalazioni sembrano arrivare dal Nord Europa, ma problemi si sarebbero registrati anche in Sud America, in Brasile e Messico, e in Italia, al Centro Sud. Intanto su Twitter si è scatenato il panico al grido di #whatsappdown.

Secondo il sito DownDetector che registra ogni volta una mappa delle segnalazioni, si è registrato un picco nel tardo pomeriggio di giovedì 31 agosto. Il 47% lamenta problemi di connessione, il 29% ha detto di non riuscire a mandare o ricevere messaggi e il 22% addirittura non sarebbe riuscito a loggarsi.

Ancora nessun commento da parte di WhatsApp, così come restano sconosciute le cause. E voi riuscite a comunicare?