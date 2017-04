WhatsApp, email con messaggio vocale: non aprite, è virus

ROMA – Secondo quanto riportato dagli esperti di sicurezza informatica della Eset, da qualche giorno numerosi utenti che usano WhatsApp stanno ricevendo una mail riguardante un presunto messaggio vocale. Come evidenziato sul blog ufficiale della Eset, famosa per aver realizzato l’antivirus NOD32, il messaggio di posta elettronica non è in alcun modo associato al proprio account WhatsApp: si tratta di una truffa.

Come evidenziato dagli esperti, infatti, nel caso in cui doveste ricevere una email con oggetto “Chiamata persa”, il consiglio è quello di cestinare immediatamente il messaggio, senza cliccare il tasto Play che anziché far ascoltare la nota audio scaricherà un pericoloso virus in grado di infettare il dispositivo.

WhatsApp si conferma tra le applicazioni di messaggistica più utilizzate dai truffatori per colpire gli utenti.