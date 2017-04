ROMA – WhatsApp sta testando un nuovo strumento creato apposta per far sì che i nostri contatti sappiano automaticamente quando cambiamo numero di telefono. I messaggi in serie invitati agli amici saranno, dunque, solo un lontano ricordo.

Lo strumento, denominato “Change Number“, permetterà di comunicare il nuovo numero sia ai contatti che utilizziamo frequentemente, sia a quelli con i quali non abbiamo rapporti ma che sono comunque sulla nostra rubrica. Invierà inoltre un alert automatico ad ogni chat di cui facciamo parte, risparmiando all’amministratore del gruppo la “fatica” di apportare modifiche.

Anche se ancora non ci sono notizie ufficiali riguardo a tempi del suo rilascio né se verrà mai introdotta la nuova funzionalità rappresenta un’importante novità in quanto consentirà di velocizzare i tempi di notifica. Fino ad adesso, infatti, gli utenti sono stati sempre costretti a comunicare il cambio di numero manualmente a tutti i propri contatti. Con il nuovo servizio gli iscritti dell’applicazione di messaggistica non dovranno fare altro che scegliere se inviare il messaggio con il nuovo numero di telefono a tutti i contatti o solo a quelli con cui si è iniziata una chat.