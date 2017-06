ROMA – Tra le novità in arrivo su WhatsApp si parla della funzione Revoca che consentirà agli utenti di cancellare un messaggio inviato per errore. Di questa nuova feature si parla ormai da mesi e secondo l’utente Twitter @WABetaInfo il rilascio è imminente.

La nuova funzione Revoca di WhatsApp permette di annullare l’invio di un messaggio dopo averlo inviato all’interno di una conversazione (individuale o di gruppo). Si può revocare un messaggio solo se sono passati meno di cinque minuti da quando è stato inviato. Dopo cinque minuti, non vi è alcun modo di revocare il messaggio.

Per revocare un messaggio su WhatsApp per Android è sufficiente tenere premuto il messaggio per evidenziarlo, quindi tocca Menù e la voce Revoca. Su iPhone e Windows Phone invece basta toccare e tenere premuto il messaggio per evidenziarlo e fare tap su Revoca. Tutti i messaggi revocati verranno rimossi dalle chat. Allo stesso modo, se vedi “Questo messaggio è stato revocato” in una chat, significa che il mittente ha revocato quel messaggio.