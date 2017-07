Whatsapp, l’ app che trasforma in tempo reale in testo le note vocali

ROMA – WhatsApp permette di inviare messaggi, chiamare o videochiamare i propri contatti, utilizzando la connessione internet del telefono. Ma anche di mandare delle note vocali, messaggi audio registrati sul momento e inviati ad amici e parenti. Capita però di ricevere messaggi audio in occasioni in cui non si è in grado di ascoltarlo.

D’ora in poi, grazie all’inventiva di due studenti della magistrale di Ingegneria e Scienze informatiche a Cesena, non sarà più necessario. Gianluca Grossi, riminese di 22 anni, ha ideato un’applicazione in grado di tradurre in testo le note vocali senza doverle ascoltare.

L’applicazione consente di convertire una nota vocale di durata fino a 5 minuti per i dispositivi iOS e fino ad un minuto e mezzo per quelli Android.

Scarica Audio to text for whatsapp per iOS.

Scarica Audio to text for whatsapp per Android.