WhatsApp più sicuro: arriva la doppia autenticazione

ROMA – WhatsApp diventa più sicuro: a giorni sarà introdotto il sistema di verifica a due fattori, un meccanismo già adottato da diverse piattaforme, da Google a Twitter, che richiede un secondo metodo di autenticazione per accedere ai servizi online, ad esempio un codice inviato per sms in aggiunta alla password.

Secondo quanto riporta il sito The Next Web, la novità annunciata lo scorso autunno, comincerà a essere disponibile gradualmente anche per gli utilizzatori della chat di proprietà di Facebook, per gli utenti di iPhone e di dispositivi Android e Windows. Nel mondo sono circa 1,2 miliardi di persone su WhatsApp.

La doppia autenticazione funzionerà in questo modo: la prima fase consiste nel consueto accesso all’applicazione dal proprio smartphone, la seconda invece è un codice di 6 cifre che gli utenti creeranno non appena abiliteranno la funzione. Questo codice verrà richiesto una volta a settimana per accedere alla chat. Per attivare la funzione occorre andare in: “Impostazioni”, “Account”, “Verifica a due fattori” e selezionare “Abilita”.