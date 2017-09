ROMA – I messaggi inviati per sbaglio su WhatsApp? Molto presto si potranno cancellare. La nuova funzione, più volte annunciata e mai concretamente realizzata, potrebbe arrivare a giorni. Secondo il ben informato WABetaInfo, sarebbe infatti già in fase di test. L’account, da sempre informatissimo sulle indiscrezioni che riguardano la popolare app di messaggistica, ha scovato l’opzione anche nelle versioni beta dell’app per iOS e Android.

Se così fosse, significa che i server del programma sono già pronti per sdoganare la nuova attesissima funzione già presente sulle competitor Telegram, WeChat e Viber. Si chiamerà “Delete for everyone” e non “Revoke”, come in passato si è vociferato. Sempre secondo WABetaInfo un server specifico sarà dedicato al lavoro di pulizia e cancellare ogni traccia dei messaggi spediti per errore o di cui ci siamo pentiti, subito dopo l’invio.

Dando uno sguardo agli screenshot circolati in rete, sembra che i messaggi saranno fatti sparire anche dal centro notifiche dello smartphone del destinatario. In pratica saranno dei messaggi fantasma che appaiono e scompaiono sul nostro telefono, prima che li leggiamo.