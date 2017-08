ROMA – YouTube sulla scia di Instagram: il sito di condivisione video di proprietà di Google lancia una chat per condividere i filmati e commentarli con amici o contatti direttamente dalla sua applicazione.

La funzione, spiega la compagnia sul suo blog, è disponibile per gli utenti a livello globale ed è esclusiva della versione “mobile” della piattaforma. La novità consente chat singole o di gruppo a partire da un video già presente su YouTube e permette di rispondere con messaggi o con la condivisione di altri filmati.

Si tratta dell’ennesima chat della “famiglia” Google, ma in questo caso punta a tenere incollati gli utenti a YouTube. Allo stesso modo ha fatto pure Instagram col pulsante “Direct” per condividere i post in chat privata con altri utenti del social. Si potrà continuare a condividere video anche su altre piattaforme, assicura YouTube, quindi via Messenger o WhatsApp ad esempio, ma l’opzione interna è più veloce e mira a coinvolgere il più possibile gli utenti senza farli migrare altrove.